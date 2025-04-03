Feyenoord'dan Romulo'ya yakın takip!

Göztepe forması giyen Romulo, Hollanda ekibi Feyenoord'un transfer listesinde yer almaya devam ediyor.



Hollanda temsilcisi, daha önce de Romulo ile ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.



TÜRKİYE'YE GELDİ



Voetbal International'de yer alan habere göre, Hollanda ekibi, Romulo'yu takip etmeye devam ediyor. Feyenoord'un teknik heyet sorumlusu Mark Ruijl, Türkiye'ye geldi ve İzmir'de Romulo'yu canlı olarak izledi.



Feyenoord'un Julian Carranza ve Ayase Ueda'nın yanına bir golcü takviyesi daha yapmak istediği ve en güçlü adayın Romulo olduğu yazıldı.



BU SEZON PERFORMANSI



Göztepe'de bu sezon 23 maçta süre bulan 23 yaşındaki Romulo, 12 gol attı ve 8 asist yaptı.



Brezilyalı futbolcunun Göztepe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



