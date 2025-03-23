Muğla'nın Fethiye ilçesinde Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları sona erdi.
Türkiye Kürek Federasyonunca organize edilen, Muğla Valiliği ile Fethiye Belediyesinin destekleriyle Çalış Plajı'nda düzenlenen yarışlara, 30 kulüpten 500 sporcu katıldı.
Sporcular, iki gün süren yarışlarda 4 bin metrelik parkurda mücadele etti.
Yarışların ardından dereceye giren ekipler şöyle:
Erkekler dört çifte dümencili: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- Pera Kürek Kulübü, 3- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü B
Kadınlar dört çifte dümencili: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3- 1779 Spor Kulübü
Erkekler iki çifte: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- Alesta Kürek, 3- Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü
Kadınlar iki çifte: 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2- Kratos Spor Kulübü, 3- Winka Su Sporları
Erkekler tek çifte: 1- Haliç Yelken ve Kürek Sporları Kulübü, 2- İstanbul Kartal Belediye Spor, 3- Sinop 1853 Spor Kulübü
Kadınlar tek çifte: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü, 3- Aviron Spor Kulübü
Deniz küreği genç mix dört çifte dümencili: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- Çanakkale Kürek ve Kano, 3- İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Deniz küreği genç mix iki çifte: 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2- Sinop 1853 Spor Kulübü, 3- İzmir Kürek Kulübü
Akademi erkekler iki çifte: 1- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü, 2- Atılım Üniversitesi, 3- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Akademi erkekler tek çifte: 1- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü B, 2- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü C, 3- Atılım Üniversitesi Spor Kulübü
Organizasyonda dereceye girenlere kupa ve madalyaları törenle verildi.
Fethiye'de kürek heyecanı sona erdi!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası'nda 30 kulüpten 500 sporcu mücadele etti. Organizasyonda Sinop 1853 Spor Kulübü birçok kategoride birincilik elde etti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları sona erdi.
- 19:18 ÇBK Mersin, ikinci kez kupayı müzesine götürdü!
- 19:08 Juventus'ta Igor Tudor dönemi!
- 19:01 Montella: "Süper konsantreyiz!"
- 18:55 Macaristan - Türkiye: 11'ler
- 18:55 Gürcistan, sahasında Ermenistan'a gol oldu yağdı
- 18:44 Robinho'nun hapis hayatı gündem oldu!
- 18:15 Fethiye'de kürek heyecanı sona erdi!
- 18:05 Ferhat Arıcan'dan altın madalya!
- 18:00 Lemina 90 oynadı, Gabon galibiyeti aldı
- 17:57 Karşıyaka'nın ligdeki düşüşü devam ediyor!
- 17:52 ÇBK Mersin, Türkiye Kupası'nda şampiyon
- 17:42 Rafa Silva'nın durumu belli oldu! Derbide olacak mı?
- 17:41 Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu!
- 17:36 Zerenspor, Play-off ilk maçında 5 sette galip!
- 17:17 Modric: "Mbappe gibisini çok az gördüm"
- 17:06 TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Aivar Pohlak ile bir araya geldi
- 17:00 Tekerlekli Sandalye Basketbol'da Beşiktaş, derbide galip!
- 16:52 Giresun Sanayispor, Kadınlar Süper Ligi'ne yükseldi!
- 16:45 Şampiyon Yüksekovaspor, Kadınlar Süper Ligi'ne yükseldi!
- 16:37 Uluslararası Profesyonel Yol Bisiklet Yarışları'nın 4. etabı tamamlandı
- 16:36 Hamilton, Leclerc ve Gasly, F1 Çin Grand Prix'sinden diskalifiye edildi
- 16:31 Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı: "Madalyalar hedefliyoruz"
- 16:28 WRC'de Kenya Rallisi'ni Elfyn Evans kazandı
- 16:27 Türk Hava Yolları, Play-off'un ilk maçında galip!
- 16:25 Ortahisar Belediyespor, rövanş maçında turu geçti
- 16:21 Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. ayağı tamamlandı
- 16:09 Ayvalıkgücü farkı eritti
- 16:08 Edin Dzeko'dan sakatlık paylaşımı!
- 16:07 Menemen FK'da son saniye mutluluğu
- 15:59 Göztepe'de Taha, forma hasreti çekiyor
- 15:57 Altay büyük bir fırsatı tepti
- 15:50 Samsun'da yapılan Spor Tırmanış Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi
- 15:48 Çorum'da bocce sporcusu 3 kardeş şampiyonalara birlikte hazırlanıyor
- 15:46 Kürekte hedef 2032'deki olimpiyatlarda tarihin ilk madalyasını almak
- 15:46 Bucaspor 1928'den kritik geri dönüş
- 15:40 Trabzonspor'dan Sabri Sarıoğlu'na tepki!
- 15:34 Karşıyaka'ya altın değerinde puan
- 15:32 Altınordu, derbi zaferiyle moral buldu
- 15:23 Turgutlu 1984 gitti gidiyor
- 15:22 Manisa Basket ateşle oynuyor
- 15:21 Muğlaspor, adım adım şampiyonluğa!
- 15:17 Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Kupa Voley'de ünvanını korumaya çalışacak
- 15:14 Melikgazi Kayseri Basketbol, play-off'a kalmanın mutluluğunu yaşıyor
- 15:13 Arkas Spor, kupada zafere odaklandı
- 15:10 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. hafta maçları başlayacak
- 15:07 Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Birliği'nin başkanı seçildi!
- 15:02 Muşspor, yeni transferiyle üst lige çıkma hedefinde
- 14:50 Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3 golle mağlup
- 14:17 Maximin'de maximum zarar!
- 14:11 Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin Ozan Tufan'dan beklentisi büyük!
- 14:05 Trabzonspor'da büyük değer kaybı!
- 13:51 Galatasaray'da hedef Andriy Lunin!
- 13:44 N'Golo Kante'den örnek davranış: Hastane için 5 milyon dolar!
- 13:37 Galatasaray'da Yunus Akgün paniği!
- 13:09 Salih Özcan'dan Beşiktaş için olumlu sinyal!
- 13:01 NBA'de New York Knicks iki maç sonra kazandı
- 12:59 Beşiktaş'ta Masuaku kendini buldu!
- 12:47 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali heyecanı!
- 12:37 Andrea Staskova: "Kızlar bana 'Icardi' diyor"
- 12:33 Formula 1 Çin Grand Prix'sinde zafere McLaren sürücüsü Oscar Piastri ulaştı!
Juventus'ta Igor Tudor dönemi!
Modric: "Mbappe gibisini çok az gördüm"
Juventus'ta karar bekleniyor: Roberto Mancini ya da Igor Tudor
Juventus'ta Roberto Mancini sesleri yükseliyor!
Luka Modric'ten yeni sözleşme açıklaması!
Barcelona'da genç oyuncu Pau Cubarsi sakatlandı
Real Madrid'e Huijsen'de rakip Chelsea!
Barcelona'nın Jonathan David ısrarı
Mbappe'den Zidane mesajı: "Mutlu olurum"
Borussia Dortmund'da veda kararı: Julian Brandt
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3 golle mağlup
-
2
Macaristan - Türkiye: 11'ler
-
3
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike!
-
4
Fenerbahçe'de sağ bek kararı!
-
5
Galatasaray'da Yunus Akgün paniği!
-
6
Galatasaray'da hedef Andriy Lunin!
-
7
Polonya'da Frankowski fırtınası!
-
8
Rafa Silva'nın durumu belli oldu! Derbide olacak mı?
-
9
Beşiktaş'ta Solskjaer teşhisi koydu: "Bu takım yanlış çalışmış"
-
10
Barış Alper Yılmaz, Avrupa'da 5. sırada!