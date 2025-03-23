Fethiye'de kürek heyecanı sona erdi!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası'nda 30 kulüpten 500 sporcu mücadele etti. Organizasyonda Sinop 1853 Spor Kulübü birçok kategoride birincilik elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fethiye'de kürek heyecanı sona erdi!
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23 Mart 2025 18:15

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları sona erdi. 

Türkiye Kürek Federasyonunca organize edilen, Muğla Valiliği ile Fethiye Belediyesinin destekleriyle Çalış Plajı'nda düzenlenen yarışlara, 30 kulüpten 500 sporcu katıldı. 

Sporcular, iki gün süren yarışlarda 4 bin metrelik parkurda mücadele etti. 

Yarışların ardından dereceye giren ekipler şöyle:

Erkekler dört çifte dümencili: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- Pera Kürek Kulübü, 3- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü B

Kadınlar dört çifte dümencili: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3- 1779 Spor Kulübü

Erkekler iki çifte: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- Alesta Kürek, 3- Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü

Kadınlar iki çifte: 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2- Kratos Spor Kulübü, 3- Winka Su Sporları 

Erkekler tek çifte: 1- Haliç Yelken ve Kürek Sporları Kulübü, 2- İstanbul Kartal Belediye Spor, 3- Sinop 1853 Spor Kulübü

Kadınlar tek çifte: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü, 3- Aviron Spor Kulübü

Deniz küreği genç mix dört çifte dümencili: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- Çanakkale Kürek ve Kano, 3- İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Deniz küreği genç mix iki çifte: 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2- Sinop 1853 Spor Kulübü, 3- İzmir Kürek Kulübü 

Akademi erkekler iki çifte: 1- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü, 2- Atılım Üniversitesi, 3- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Akademi erkekler tek çifte: 1- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü B, 2- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü C, 3- Atılım Üniversitesi Spor Kulübü 

Organizasyonda dereceye girenlere kupa ve madalyaları törenle verildi.

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