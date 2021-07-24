Fernandes: "Barcelona beni e-mail yollayarak kovdu"

2020'de Barcelona'ya transfer olan Matheus Fernandes, kulüp tarafından sadece e-mail gönderilerek ilişkisinin kesildiğini söyledi.

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Fernandes: 'Barcelona beni e-mail yollayarak kovdu'
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24 Temmuz 2021 10:56
Barcelona'nın 2020'de kadrosuna kattığı Matheus Fernandes yaptığı açıklamada Katalan kulübünün kendisini yalnızca bir e-mail göndererek takımdan gönderdiğini belirtti.

Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada Barcelona'dan ayrılış şeklini anlatırken maruz kaldığı olayları anlatarak, "Beni Barcelona'dan bir e-mail göndererek kovdular. En azından telefonla arayarak söylemelerine razıydım. Çok çirkin ve hiç profesyonel bir hareket değildi. Bana da herkes gibi davranılmasını isterdim" sözlerini kullandı.

Maruz kaldığı muamelenin kabul edilemeyeceğini söyleyen Fernandes, "Telefon açarak söylemek fazla masraflı bir yöntem değil. En azından bunu yapabilirlerdi ama yapmadılar. Hayallerimin takımı Barcelona'da bunları yaşamak beni çok üzdü" diye konuştu.

Matheus Fernandes, 2020'de Palmeiras'tan 7 milyon euroya transfer olduğu Barcelona'dan 1 yıl sonra aynı takıma bedelsiz olarak geri döndü.

Fernandes Barcelona formasını sadece 17 dakika Dinamo Kiev ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında giyebilmişti.


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