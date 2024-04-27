Bilyoner yazarları, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi tahminlerini yaptı

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesinde Türkiye nefesini tuttu. Galatasaray'ın Adana Demirspor deplasmanında kazanmasının ardından Fenerbahçe için derbi daha büyük anlam kazandı. Beşiktaş ise sezonun sonu yaklaşmışken taraftarına önemli bir derbi galibiyeti yaşatmak istiyor.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi heyecanla beklenirken, Bilyoner yazarları, Kadıköy'deki maçı derinlemesine analiz etti. Ayrıca yapay zeka yazarı Bahista da derbib tahminin açıkladı.
BİLYONER YAZARLARININ TAHMİNLERİ
Ersin Düzen > Maç Sonucu 1 ve 2.5 Üst
Fenerbahçe tüm kredisini tüketti ve 3 puan dışında başka bir seçenek kalmadı. Kadro ve oyun olarak Beşiktaş'tan daha iyiler. Siyah-beyazlılar ligde Samsunspor, kupada Ankaragücü karşısında çok pozisyon verdi. Fenerbahçe doğal favori. İki takımdan da gol bekliyorum ve derbide en az 3 gol izleyebileceğimizi düşünüyorum. Tahminim 'Maç Sonucu 1 ve 2,5 Üst'.
Bahista > Karşılıklı Gol Var
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Süper Lig maçı heyecan verici bir karşılaşma olacak gibi görünüyor. Her iki takım da son maçlarında farklı performanslar sergileyerek bu klasik rekabete ilginç bir boyut katıyor. Fenerbahçe, özellikle lig maçlarında güçlü bir hücum kabiliyeti sergiledi ve çoğu maçta birden fazla gol attı. Savunmaları ise zaman zaman sıkıntılar yaşadı ve kalelerinde gol görmelerine sebep oldu. Beşiktaş son haftalarda galibiyet almakta zorlansa da zaman zaman iyi performanslar sergiledi. Ligde Ankaragücü karşısında aldıkları galibiyetle taraftarlarına umut verdiler. Tarihsel olarak, bu iki takım arasındaki maçlar yüksek yoğunluk ve duygu ile sıkı bir rekabet içinde geçiyor. Mevcut forma bakıldığında, Fenerbahçe skor yeteneği ile bir adım önde gibi görünse de derbi maçlarında her şey olabilir. Bu maçta iki takımın da hücum oyuncularının ön plana çıkmasını bekliyorum. Tercihim karşılıklı gol var yönünde olacak.
BİLYONER'DE DERBİYE OYNAMAK İÇİN TIKLA!
Kerem Canbulat > Karşılıklı Gol Var
Fenerbahçe şampiyonluk yarışından kopmak istemiyorsa bu karşılaşmadan mutlaka 3 puan çıkarmak zorunda. Sarı-lacivertli takım Sivas deplasmanındaki beraberliğin ardından taraftarının karşısına çıkacak. Beşiktaş ise ligde mağlup ettiği Ankaragücü'ne karşı kupa yarı finalinde oynadığı mücadeleden 0-0'lık beraberlikle döndü. Fenerbahçe'nin 3 puana duyduğu ihtiyaç ortada, galibiyete giden yolda da favorim olduklarını söyleyebilirim. İki takım arasındaki derbilerde Beşiktaş'ın en zor zamanlarda dahi ilginç sonuçlar alabildiğini de hatırlatmak isterim. Semih Kılıçsoy'un bu karşılaşmaya yetişmesi bekleniyor. 'KG Var'a verilen oran ile Fenerbahçe galibiyetine verilen oran arasında çok büyük bir fark yok. Tercihim gollerden yana olacak.
Çağdaş Sevinç > İlk Yarı 1
Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında sürpriz puan kaybı yaşadı. İki kez öne geçtikleri maçta iki puan kaybettiler. Şampiyonluk yolunda oldukça kritik kayıptı ve takımda moraller bozuldu. Yarışta devam etmek için kazanmaktan başka çareleri yok. Beşiktaş için kalan dönemde en önemlisi kupa diyebilirim. Ankaragücü karşısında sonucu oyuna göre iyi buluyorum. Beşiktaş, kazanmayı hak edecek futbol ortaya koyamadı. Fenerbahçe deplasmanında da iyi futbol beklemiyorum. Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle oyuna baskılı başlar. İlk yarıyı önde kapatacaklarını düşünüyorum.
Sertaç Bağatur > İlk Yarı 1
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşadı. Artık ipler ellerinde değil. Kendilerinin kazanması yetmeyecek. Galatasaray'ın da puan kaybını bekleyecekler. Dzeko ve Szymanski'nin ligin ikinci yarısında büyük düşüş içerisine girmesi takımı epey etkiledi. Beşiktaş kâbus gibi bir sezon geçiriyor. Teknik adam değişiklikleri olumlu sonuç vermedi. Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü karşısında maçı isabetli şut atamadan kapattılar. Şanslı bir beraberlik aldılar. Semih Kılıçsoy'un durumu maç saatinde belli olacak. Karşılaşmaya yetişebilme ihtimalinin yüksek olduğu açıklandı. Svensson cezalı. Fenerbahçe son şansını kullanıyor. Olası bir puan kaybı halinde yarışa havlu atarlar. İlk yarıyı önde kapatmalarını bekliyorum.
Orhan Uluca > Maç Sonucu 1 ve 2.5 Üst
Puan kaybetmeye tahammülü olmayan Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Rakibinin sonucundan bağımsız son haftalarda gelişen olaylara saha içerisinde bir karşılık vermek isteyecek olan Fenerbahçe maça hızlı ve cesur başlayacaktır. Beşiktaş ise yükselen form grafiğinde en az bir golü vaat ediyor. Ev sahibi kazanır, Beşiktaş gol atar ve toplamda en az 3 gol olur.
Barış Dinçarslan > Karşılıklı Gol Var
Saha içine baktığımızda iki takım arasında azımsanmayacak bir kalite farkı var ama Sivasspor beraberliği Fenerbahçe camiasını yıprattı. Hafta boyunca süren eleştiriler sebebiyle odak noktası kaybedilmiş olabilir, dikkat edilmeli. Beşiktaş ise Serdar Topraktepe'yle iki Ankaragücü maçı oynadı, en azından kadro bazlı daha cesur göründü. Ev sahibinin maç içinde zaman zaman düşen enerjisi esnasında skor üretebilirler. Derbi bence canlı iddaa'ya daha uygun, takımların motivasyonuna bakmak lazım fakat erken bahis alacaksak 'KG Var' olmalı.
Berk Göl > Karşılıklı Gol Var
Bu derbi tam bir soyunma odası derbisi. Orada daha motive olan taraf bu maçta oldukça avantajlı olur. Galatasaray'ın Adana deplasmanında alacağı sonuç da bu maç için kritik. Fenerbahçe gol yiyebilen bir takım haline geldi. Fenerbahçe'nin evinde gol yemediği son maç Galatasaray derbisi. O maçta iki takımın da etkisiz futbolu vardı. Beşiktaş'ta ise Serdar Topraktepe bu maçın camia için ne anlam ifade ettiğini iyi bilen bir isim. Dolayısıyla savunma güvenliğini bitirmese bile cesur bir oyun ortaya koyacaktır. Bu sebeplerden ötürü bu maçta iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum.
Cüneyt Kaşeler > Karşılıklı Gol Var
Fenerbahçe, Sivas deplasmanında bıraktığı iki puanla şampiyonluk yarışında büyük darbe aldı. Artık hedef kalan maçları kazanmak. Beşiktaş ise kupada ilk maç deplasmandan golsüz eşitlikle döndü. Hedef bu sezon ilk derbi galibiyetini alarak taraftara bir hediye vermek. Fenerbahçe kırılgan durumda. Bu maçta geriye düşerse protestolar da olabilir. Bu yüzden işi zor. Beşiktaş ise rahat. Fenerbahçe favori ama oranı çok düşük. Bu sebeple gollere yöneldim. Taraf bahsi yazacaklar yanına '2,5 Üst' ekleyebilir.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi heyecanla beklenirken, Bilyoner yazarları, Kadıköy'deki maçı derinlemesine analiz etti. Ayrıca yapay zeka yazarı Bahista da derbib tahminin açıkladı.
BİLYONER YAZARLARININ TAHMİNLERİ
Ersin Düzen > Maç Sonucu 1 ve 2.5 Üst
Fenerbahçe tüm kredisini tüketti ve 3 puan dışında başka bir seçenek kalmadı. Kadro ve oyun olarak Beşiktaş'tan daha iyiler. Siyah-beyazlılar ligde Samsunspor, kupada Ankaragücü karşısında çok pozisyon verdi. Fenerbahçe doğal favori. İki takımdan da gol bekliyorum ve derbide en az 3 gol izleyebileceğimizi düşünüyorum. Tahminim 'Maç Sonucu 1 ve 2,5 Üst'.
Bahista > Karşılıklı Gol Var
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Süper Lig maçı heyecan verici bir karşılaşma olacak gibi görünüyor. Her iki takım da son maçlarında farklı performanslar sergileyerek bu klasik rekabete ilginç bir boyut katıyor. Fenerbahçe, özellikle lig maçlarında güçlü bir hücum kabiliyeti sergiledi ve çoğu maçta birden fazla gol attı. Savunmaları ise zaman zaman sıkıntılar yaşadı ve kalelerinde gol görmelerine sebep oldu. Beşiktaş son haftalarda galibiyet almakta zorlansa da zaman zaman iyi performanslar sergiledi. Ligde Ankaragücü karşısında aldıkları galibiyetle taraftarlarına umut verdiler. Tarihsel olarak, bu iki takım arasındaki maçlar yüksek yoğunluk ve duygu ile sıkı bir rekabet içinde geçiyor. Mevcut forma bakıldığında, Fenerbahçe skor yeteneği ile bir adım önde gibi görünse de derbi maçlarında her şey olabilir. Bu maçta iki takımın da hücum oyuncularının ön plana çıkmasını bekliyorum. Tercihim karşılıklı gol var yönünde olacak.
BİLYONER'DE DERBİYE OYNAMAK İÇİN TIKLA!
Kerem Canbulat > Karşılıklı Gol Var
Fenerbahçe şampiyonluk yarışından kopmak istemiyorsa bu karşılaşmadan mutlaka 3 puan çıkarmak zorunda. Sarı-lacivertli takım Sivas deplasmanındaki beraberliğin ardından taraftarının karşısına çıkacak. Beşiktaş ise ligde mağlup ettiği Ankaragücü'ne karşı kupa yarı finalinde oynadığı mücadeleden 0-0'lık beraberlikle döndü. Fenerbahçe'nin 3 puana duyduğu ihtiyaç ortada, galibiyete giden yolda da favorim olduklarını söyleyebilirim. İki takım arasındaki derbilerde Beşiktaş'ın en zor zamanlarda dahi ilginç sonuçlar alabildiğini de hatırlatmak isterim. Semih Kılıçsoy'un bu karşılaşmaya yetişmesi bekleniyor. 'KG Var'a verilen oran ile Fenerbahçe galibiyetine verilen oran arasında çok büyük bir fark yok. Tercihim gollerden yana olacak.
Çağdaş Sevinç > İlk Yarı 1
Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında sürpriz puan kaybı yaşadı. İki kez öne geçtikleri maçta iki puan kaybettiler. Şampiyonluk yolunda oldukça kritik kayıptı ve takımda moraller bozuldu. Yarışta devam etmek için kazanmaktan başka çareleri yok. Beşiktaş için kalan dönemde en önemlisi kupa diyebilirim. Ankaragücü karşısında sonucu oyuna göre iyi buluyorum. Beşiktaş, kazanmayı hak edecek futbol ortaya koyamadı. Fenerbahçe deplasmanında da iyi futbol beklemiyorum. Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle oyuna baskılı başlar. İlk yarıyı önde kapatacaklarını düşünüyorum.
Sertaç Bağatur > İlk Yarı 1
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşadı. Artık ipler ellerinde değil. Kendilerinin kazanması yetmeyecek. Galatasaray'ın da puan kaybını bekleyecekler. Dzeko ve Szymanski'nin ligin ikinci yarısında büyük düşüş içerisine girmesi takımı epey etkiledi. Beşiktaş kâbus gibi bir sezon geçiriyor. Teknik adam değişiklikleri olumlu sonuç vermedi. Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü karşısında maçı isabetli şut atamadan kapattılar. Şanslı bir beraberlik aldılar. Semih Kılıçsoy'un durumu maç saatinde belli olacak. Karşılaşmaya yetişebilme ihtimalinin yüksek olduğu açıklandı. Svensson cezalı. Fenerbahçe son şansını kullanıyor. Olası bir puan kaybı halinde yarışa havlu atarlar. İlk yarıyı önde kapatmalarını bekliyorum.
Orhan Uluca > Maç Sonucu 1 ve 2.5 Üst
Puan kaybetmeye tahammülü olmayan Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Rakibinin sonucundan bağımsız son haftalarda gelişen olaylara saha içerisinde bir karşılık vermek isteyecek olan Fenerbahçe maça hızlı ve cesur başlayacaktır. Beşiktaş ise yükselen form grafiğinde en az bir golü vaat ediyor. Ev sahibi kazanır, Beşiktaş gol atar ve toplamda en az 3 gol olur.
Barış Dinçarslan > Karşılıklı Gol Var
Saha içine baktığımızda iki takım arasında azımsanmayacak bir kalite farkı var ama Sivasspor beraberliği Fenerbahçe camiasını yıprattı. Hafta boyunca süren eleştiriler sebebiyle odak noktası kaybedilmiş olabilir, dikkat edilmeli. Beşiktaş ise Serdar Topraktepe'yle iki Ankaragücü maçı oynadı, en azından kadro bazlı daha cesur göründü. Ev sahibinin maç içinde zaman zaman düşen enerjisi esnasında skor üretebilirler. Derbi bence canlı iddaa'ya daha uygun, takımların motivasyonuna bakmak lazım fakat erken bahis alacaksak 'KG Var' olmalı.
Berk Göl > Karşılıklı Gol Var
Bu derbi tam bir soyunma odası derbisi. Orada daha motive olan taraf bu maçta oldukça avantajlı olur. Galatasaray'ın Adana deplasmanında alacağı sonuç da bu maç için kritik. Fenerbahçe gol yiyebilen bir takım haline geldi. Fenerbahçe'nin evinde gol yemediği son maç Galatasaray derbisi. O maçta iki takımın da etkisiz futbolu vardı. Beşiktaş'ta ise Serdar Topraktepe bu maçın camia için ne anlam ifade ettiğini iyi bilen bir isim. Dolayısıyla savunma güvenliğini bitirmese bile cesur bir oyun ortaya koyacaktır. Bu sebeplerden ötürü bu maçta iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum.
Cüneyt Kaşeler > Karşılıklı Gol Var
Fenerbahçe, Sivas deplasmanında bıraktığı iki puanla şampiyonluk yarışında büyük darbe aldı. Artık hedef kalan maçları kazanmak. Beşiktaş ise kupada ilk maç deplasmandan golsüz eşitlikle döndü. Hedef bu sezon ilk derbi galibiyetini alarak taraftara bir hediye vermek. Fenerbahçe kırılgan durumda. Bu maçta geriye düşerse protestolar da olabilir. Bu yüzden işi zor. Beşiktaş ise rahat. Fenerbahçe favori ama oranı çok düşük. Bu sebeple gollere yöneldim. Taraf bahsi yazacaklar yanına '2,5 Üst' ekleyebilir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU