Eski NBA oyuncusu Glen Davis, NBA'de dolandırıcılık suçundan 40 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Davis'in, NBA oyuncuları ve aileleri için düzenlenen yaklaşık 5 milyon dolarlık sigorta planı üzerine kurulan dolandırıcılığın bir parçası olması sebebiyle, federal hapishanede 40 ay sürecek bir hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.



Davada 20'den fazla kişinin mahkum edildiği; çoğunun ise 'NBA Oyuncularının Sağlık ve Sosyal Yardım Planı'na sahte diş ve tıbbi tedavi taleplerinde bulunan eski NBA oyuncuları olduğu belirtildi. Jüri geçtiğimiz Kasım ayında Davis ve eski Detroit Pistons guardı Will Bynum'ı suçlu bulmuştu.



Cezasını çektikten sonra üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılacak olan Davis'in, tazminat olarak 80 bin dolar ödemesine karar verildiği açıklandı. Bynum geçtiğimiz ay 18 ay hapis ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmış ve tazminat olarak 182 bin 224 dolar ödemek zorunda kalmıştı.



Savcıların, oyuncularla çalışan doktorların ve diş hekimlerinin sahte faturalar hazırladıkları ve bunların geri ödeme için ek sigorta planına sunulduğunu söyledikleri aktarıldı.



Davis, sağlık hizmetlerinde dolandırıcılık, para transferi dolandırıcılığı, yanlış beyanda bulunmak için komplo kurmak ve sağlık hizmetleri ve elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu.



NBA'de sekiz sezon boyunca üç takımda oynamış olan Davis, Boston Celtics'in 2008'deki şampiyonluk takımının bir üyesiydi.





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