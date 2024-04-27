Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, takımın golcüsü Dusan Vlahovic ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Sırp yıldızın Ballon d'Or hedefi için konuşan Allegri, "Bunu hedeflemesi normal. Her birimiz maksimum için çaba göstermeliyiz. Dusan geldiğinden beri kendini çok geliştirdi. İşler iyi gitmediğinde bile denge bulmayı başardı. Onun için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



BU SEZON PERFORMANSI



Juventus'ta bu sezon 32 maçta süre bulan 24 yaşındaki Vlahovic, 17 gol attı ve 3 asist yaptı.





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