MHK'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yabancı kararı!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, son haftalarda dev derbide kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi ise gündeme gelen yabancı hakem konusu merak konusu oldu.Sabah Gazetesi'nden Murat Özbostan, derbide orta sahada yabancı hakem olup olmayacağı konusunu gündeme taşırken, MHK'nin kararını da açıkladı."Türkiye'de futbol gündemi, aylardır diken üzerinde. Her kafadan bir ses çıkıyor. Özellikle büyük takımlar ağır eleştiriler yapıyor federasyona. Fenerbahçe'ye destek veren 6-7 kulüp var.""Bir tarafta TFF'yi istemeyen ve 'Haziran başında seçim olsun' diyen takımlar, diğer yanda 'Seçim 18 Temmuz'da olsun' diyenler. Kulüpler Birliği, birlik havasını kaybetmiş, Türk futbolunun sorunlarına reçete yazacak durumu kalmamış, hatta hasta olmuş.""Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde VAR kesin yabancı. Orta hakemin yabancı olmasına MHK sıcak bakmıyormuş. Şu an TFF'nin gündeminde de derbi için yabancı orta hakem yok. Fakat önümüzde çok önemli maçlar var. Kanımca her gelişme olabilir. Bekleyip görelim."