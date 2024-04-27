Dev derbinin VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 34. haftasında bugün Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadelede görev yapacak olan VAR hakemi belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Dev derbinin VAR hakemi belli oldu!
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27 Nisan 2024 12:14
Son güncelleme 27 Nisan 2024 12:27
Süper Lig'in 34. haftasında bugün Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadelede görev yapacak olan VAR hakemi belli oldu.

Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği maçın VAR koltuğunda Hollandalı Pol van Boekel oturacak.

Boekel'e AVAR'da Arda Kardeşler, Murat Tuğberk Curbay ve Mustafa İlker Coşkun eşlik edecek. 

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