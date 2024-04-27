Dursun Özbek'ten Erden Timur için flaş açıklama!

Mayıs ayında yapılacak seçimde adaylığını açıklayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur ile ilgili açıklama yaptı.

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Dursun Özbek'ten Erden Timur için flaş açıklama!
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27 Nisan 2024 11:45
Mayıs ayında yapılacak seçimde adaylığını açıklayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur ile ilgili konuştu.

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Önemli bir teşekkürü de Erden Timur'a etmek istiyorum. Sırf başarılı olduğu için birileri tarafından hedef gösterilmeye başlandı. Galatasaray için yaptıkları ve bundan sonraki yapacakları için kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Özbek ayrıca, "Önümüzdeki dönemlerde de Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı. 

 
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