Fatih Terim'in yıldızına 20 milyon euro!

Sporting, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'ta forma giyen Fotis Ioannidis'i kadrosuna katmak istiyor.



A Bola'da yer alan habere göre, Sporting, Ioannidis'i ilk olarak Viktor Gyökeres'in ayrılık ihtimaline karşılık listesine aldı. Ancak son dönemde Gyökeres takımda kalsa bile Yunan forvetin transfer edilmesi düşüncesinin ağırlık kazandığı kaydedildi.



BEKLENTİ 20 MİLYON EURO



Sporting'in 24 yaşındaki Ioannidis için ilk temasları kurduğu ve Panathinaikos'un golcüsü için beklentisinin 20 milyon euro olduğu ifade edildi.



BU SEZON PERFORMANSI



Fotis Ioannidis, bu sezon Panathinaikos'ta forma giydiği 42 maçta 23 gol attı ve 9 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Fotis Ioannidis'in Panathinaikos ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.





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