Beşiktaş Yönetimi tam kadro Kadıköy'de

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Yönetimi, Fenerbahçe'ye oynanacak derbide tam kadro Kadıköy'de olacaklar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Yönetimi tam kadro Kadıköy'de
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27 Nisan 2024 11:57
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta önemli bir karar alındı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Yönetim Kurulu tam kadro olarak Kadıköy'de olacak.

Sezonun ilk yarısında oynanan derbide ise Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç dışında tüm yönetim Tüpraş Stadyumu'nda yer almıştı. 

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