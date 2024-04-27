Beşiktaş Yönetimi tam kadro Kadıköy'de

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta önemli bir karar alındı.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Yönetim Kurulu tam kadro olarak Kadıköy'de olacak.
Sezonun ilk yarısında oynanan derbide ise Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç dışında tüm yönetim Tüpraş Stadyumu'nda yer almıştı.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Yönetim Kurulu tam kadro olarak Kadıköy'de olacak.
Sezonun ilk yarısında oynanan derbide ise Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç dışında tüm yönetim Tüpraş Stadyumu'nda yer almıştı.