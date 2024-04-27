Bodrum FK garanti arıyor

1'inci Lig'de normal sezonun bitimine 3 maç kala 52 puanla Play-Off hattındaki yerini koruyan Bodrum FK 33 puanla düşme potasındaki Tuzlaspor deplasmanına finalleri garantileme hedefiyle çıkacak.
Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda Ömer Faruk Turtay'ın yöneteceği mücadele son haftalarda ligdeki diğer tüm maçlar gibi saat 16.00'da başlayacak.
Bodrum ekibinde önemli deplasman öncesi eksik futbolcu bulunmuyor. Ligde geçen sezon ilk yılında Play-Off finali oynayarak Süper Lig'in kapısından dönen Bodrum FK, Tuzlaspor'u yener, 5 puan gerisindeki Bandırmaspor, Gençlerbirliği, Boluspor'dan ikisi takılırsa üst üste ikinci kez Play-Off oynamayı garantileyecek.
Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda Ömer Faruk Turtay'ın yöneteceği mücadele son haftalarda ligdeki diğer tüm maçlar gibi saat 16.00'da başlayacak.
Bodrum ekibinde önemli deplasman öncesi eksik futbolcu bulunmuyor. Ligde geçen sezon ilk yılında Play-Off finali oynayarak Süper Lig'in kapısından dönen Bodrum FK, Tuzlaspor'u yener, 5 puan gerisindeki Bandırmaspor, Gençlerbirliği, Boluspor'dan ikisi takılırsa üst üste ikinci kez Play-Off oynamayı garantileyecek.
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