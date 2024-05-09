Batshuayi'den dikkat çeken istatistik!

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin ikinci yarıda attığı 7 golün 6'sı direkt maç kazandırdı. 7 gol attığı bu karşılaşmalarda sadece 194 dakika süre alan Belçikalı yıldız, her 27.7 dakikada gol sevinci yaşadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Batshuayi'den dikkat çeken istatistik!
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09 Mayıs 2024 09:00
Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden olan Michy Batshuayi, ikinci yarıda attığı gollerle sarı- lacivertlileri ipten aldı.

DİREKT MAÇ KAZANDIRDI

Takımını şampiyonluk yarışında tutan Belçikalı oyuncunun attığı bu 7 golün 6'sı direkt maç kazandırdı.

Golcü futbolcu, Başakşehir'e karşı 32, Antalya deplasmanında 7, Kasımpaşa mücadelesinde 13, Pendikspor karşılaşmasında 16, Trabzonspor maçında 7, Karagümrük karşısında 45 ve Beşiktaş derbisinde de 74 dakika oynadı.

7 gol attığı bu karşılaşmalarda sadece 194 dakika süre alan Belçikalı yıldız, her 27.7 dakikada bir ağları sarsmış oldu.

DZEKO'DAN 4 GOL

Edin Dzeko ise ligin ikinci yarısında sadece 4 kez gol sevinci yaşadı.

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