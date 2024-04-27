Leverkusen'de Wirtz kararı!

Bayer Leverkusen, Florian Wirtz'i bu yaz için dokunulmaz olarak görüyor. Alman yıldız, bu sezon takımdan ayrılmayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Leverkusen'de Wirtz kararı!
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27 Nisan 2024 14:27
Bayer Leverkusen, bu sezon kazandığı şampiyonlukta en büyük pay sahibi olan isimlerden biri olan Florian Wirtz'i kaybetmek istemiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Alman ekibi, bu yaz transfer döneminde Wirtz'i dokunulmaz olarak görüyor. 20 yaşındaki yıldız, bu sezon Leverkusen'den ayrılmayacak.

Bu sezon Bayer Leverkusen'de 43 maçta sahaya çıkan Wirtz, 17 gol attı ve 19 asist yaptı.

Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden genç yıldızın güncel piyasa değeri 110 milyon euro olarak gösteriliyor.

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