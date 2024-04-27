Galatasaray'da korkulan olmadı!

Zorlu Adana deplasmanını da kayıpsız atlatan Galatasaray, önümüzdeki haftaki Sivasspor maçı öncesi sınırdaki oyuncularından da herhangi bir sorun yaşamadı.
Galatasaray'da mücadele öncesi Aslan'da sınırda yer alan isimlerden süre bulamayan Oliveira hariç Torreira, Nelsson, Sanchez, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu ve Kaan Ayhan kart görmeden maçı noktaladı.
Galatasaray'da mücadele öncesi Aslan'da sınırda yer alan isimlerden süre bulamayan Oliveira hariç Torreira, Nelsson, Sanchez, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu ve Kaan Ayhan kart görmeden maçı noktaladı.