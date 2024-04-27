Galatasaray'da korkulan olmadı!

Pazar günü Sivasspor ile oynayacak Galatasaray'da korkulan olmadı.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da korkulan olmadı!
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27 Nisan 2024 12:03
Zorlu Adana deplasmanını da kayıpsız atlatan Galatasaray, önümüzdeki haftaki Sivasspor maçı öncesi sınırdaki oyuncularından da herhangi bir sorun yaşamadı.

Galatasaray'da mücadele öncesi Aslan'da sınırda yer alan isimlerden süre bulamayan Oliveira hariç Torreira, Nelsson, Sanchez, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu ve Kaan Ayhan kart görmeden maçı noktaladı. 

 
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