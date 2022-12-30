Ferdi'ye Dortmund kancası

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu performansıyla Avrupa takımlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.



Son olarak Dortmund'un yetkilileri genç oyuncu için harekete geçti. Alman ekibinin scoutları, Hatayspor maçında Fenerbahçe ve Türk milli sağ bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nu izledi.



Görüşmelerin kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.



F.BAHÇE, 1.4 MİLYON EURO'YA ALDI



23 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.



Başarılı oyuncunun transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 12 milyon euro. Ferdi bu sezon 29 resmi maçta 2 bin 473 dakika sahada kaldı. Başarılı oyuncu bu dönemde 2 asist yaptı.



Fenerbahçe, Ferdi'yi 2018 yılında Nijmegen'den transfer etmişti. Bu transfer için Hollanda ekibine 1 milyon 400 bin euro bonservis ödemişti.



