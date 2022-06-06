Ferdi Kadıoğlu sınıfı geçti

Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, milli formayla heyecanlı ama bir o kadar da istekli göründü. Kadıoğlu, performansıyla geçer not aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ferdi Kadıoğlu sınıfı geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Haziran 2022 08:38
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu, Türkiye Milli Futbol Takımı'nın Faroe Adaları ile oynadığı Uluslar Ligi C Grup 1. maçında ortaya koyduğu performansla alkış aldı.

FERDİ İLKİ YAŞADI

Milli Takım tercihi sıkça tartışılan fakat; Türkiye için oynamaya karar veren Ferdi Kadıoğlu, sakatlanınca mart ayındaki Portekiz maçını kaçırmıştı. 22 yaşındaki oyuncu, önceki akşam Faroe Adaları karşısında Ay-Yıldızlı formayı ilk kez sırtına geçirdi, performansıyla alkış aldı.

HEDEF 4 MAÇI KAZANMAK

Genç yıldız, heyecanlı ve gururlu olduğunu söyleyerek, "Net bir galibiyet aldık. Hedefimiz 4 maçı da kazanmak. Bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Zamanla saha içinde daha iyi anlaşacağız. Birbirimizi daha iyi tanıyıp, gelişeceğiz" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maçta 2903 dakika süre aldı. Sarı-lacivertli futbolcu 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. Ferdi, sık sık bek pozisyonunda değerlendirilmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ