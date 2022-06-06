Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu, Türkiye Milli Futbol Takımı'nın Faroe Adaları ile oynadığı Uluslar Ligi C Grup 1. maçında ortaya koyduğu performansla alkış aldı.



FERDİ İLKİ YAŞADI



Milli Takım tercihi sıkça tartışılan fakat; Türkiye için oynamaya karar veren Ferdi Kadıoğlu, sakatlanınca mart ayındaki Portekiz maçını kaçırmıştı. 22 yaşındaki oyuncu, önceki akşam Faroe Adaları karşısında Ay-Yıldızlı formayı ilk kez sırtına geçirdi, performansıyla alkış aldı.



HEDEF 4 MAÇI KAZANMAK



Genç yıldız, heyecanlı ve gururlu olduğunu söyleyerek, "Net bir galibiyet aldık. Hedefimiz 4 maçı da kazanmak. Bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Zamanla saha içinde daha iyi anlaşacağız. Birbirimizi daha iyi tanıyıp, gelişeceğiz" ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI



Ferdi Kadıoğlu, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maçta 2903 dakika süre aldı. Sarı-lacivertli futbolcu 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. Ferdi, sık sık bek pozisyonunda değerlendirilmişti.





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