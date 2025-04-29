Ferdi Kadıoğlu, geri dönüyor!

Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, uzun süren sakatlığının ardından sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; Imago
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Ferdi Kadıoğlu, geri dönüyor!
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29 Nisan 2025 21:41
Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, 6 ay sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer olan milli oyuncu, uzun süren sakatlığının ardından formasına kavuşmak için gün sayıyor.

WOLVES MAÇINDA KADRODA OLABİLİR

25 yaşındaki futbolcunun 10 Mayıs'taki Wolverhampton maçının kadrosunda yer alma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler de, Ferdi ve James Milner'in sezonun son maçlarında forma giyebileceğini söylemişti.

Ferdi Kadıoğlu, takımının tek golünü attığı 2 Kasım'daki 2-1'lik Liverpool yenilgisinden bu yana sahalardan uzak kaldı.

8 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sol ayak baş parmağından sakatlanan milli oyuncu ocak ayında operasyon geçirdi. Yaşadığı şanssızlıktan dolayı yeni takımında sadece 8 maçta şans bulan genç futbolcu 2 gol attı.

30 milyon avro bonservisle Fenerbahçe'den Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu, Türkiye'den Avrupa'ya transfer olan en değerli Türk futbolcu rekorunun yeni sahibi oldu.

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