Fransız devi Paris Saint Germain, beklenen transferi resmen açıkladı. Paris Saint Germain, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit'in en önemli oyuncusunu aldı.
Fransız devi Zenit'ten orta saha oyuncusu Leandro Parades'i kadrosuna kattığını açıkladı. Paris SG, bub tranfser için Zenit'e yaklaşık 47 milyon euro bonservis ödeyecek.
Fransız temsilcisi 24 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu ile 2023'e kadar sözleşme imzaladı.
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Fransız devi Zenit'ten orta saha oyuncusu Leandro Parades'i kadrosuna kattığını açıkladı. Paris SG, bub tranfser için Zenit'e yaklaşık 47 milyon euro bonservis ödeyecek.
Fransız temsilcisi 24 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu ile 2023'e kadar sözleşme imzaladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın