Fenerbahçeli yöneticiler, Alanyaspor karşılaşmasının ardından hakem kararlarına yönelik sert açıklamalar yaptı.



"KÖTÜ EMELLERİNİZDE BOĞULACAKSINIZ"



Genel Sekreter Burak Kızılhan, "Öncelikle tüm yaşananlara rağmen bu akşam mükemmel oynayan ve kazanan takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birkaç gündür oluşturulan gündem, bu maçta yaşananlar, verilen verilmeyen kartlar, ofsaytlar, çizgiler, bu sisteme yazıklar olsun! Adana Demirspor maçında da benzer şekilde haklı olarak pozisyona itiraz eden hocamıza kırmızı kart gösterilmişti. Bu akşam da aynı senaryoyu hep beraber gördük. Herkes için çok açık, net bir pozisyona itiraz eden hocamıza kırmızı kart gösterildi. Fenerbahçe'yi yıllardır, sistem dışında tutmak isteyen yapıya, yapılara sesleniyorum; kötü emellerinizde boğulacaksınız inşallah." dedi.



"HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"



Burak Kızılhan ayrıca "Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan, Türkiye'nin dört bir yanından takımımızla beraber olmak için gelen, deplasmanlarda, stadımızda hep beraber olduğumuz taraftarlarımızın, camiamızın haklarını helal etmiyoruz. Daha detaylı açıklamaları, ilave görüşlerimizi önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşacağız. Hep beraber izledik, Adana Demirspor maçında yaşanan senaryoyu birebir bu akşam da gördük. Çok net pozisyon, hocamızın haklı isyanı var. Tuhaf kırmızı kart..." dedi.



"GÜCÜNÜZ YETMEYECEK! SÖKE SÖKE ALACAĞIZ"



Fenerbahçe Yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş ise "Gücünüz yetmeyecek! Bize bu yoldan geri dönüş yok! Şampiyonluk hakkımız söke söke alacağız!" paylaşımını yaptı.



"ANLADIĞINIZ DİLDEN!"



Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu ise kulüp twitter hesabından yapılan açıklamayı paylaşarak "Anladığınız dilden!" yorumunu yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ