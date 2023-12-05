Fenerbahçeli yıldız Szymanski gol orucunu bozdu

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldız oyuncusu Sivasspor karşısında attığı golle 5 maç aradan sonra rakip fileleri havalandırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçeli yıldız Szymanski gol orucunu bozdu
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05 Aralık 2023 13:14
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında evinde Sivasspor'u 4-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Sarı-lacivertlilerde Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski ligde 5 maç aradan sonra gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde 6, Avrupa'da 3 gol atma başarısı gösterirken 6 tane de asist yaptı.

Szymanski, Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarında gol kaydedememişti. 



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