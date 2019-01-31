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Fenerbahçe'den son gün sürprizi; Florin Andone

Transfer penceresi kapanmadan önce kadrosuna bir de forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Andone transferini bitirmek üzere olduğu yazıldı

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'den son gün sürprizi; Florin Andone
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31 Ocak 2019 13:57
Transfer penceresi kapanmadan önce kadrosuna bir de forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe için yeni bir iddia daha geldi; Florin Andone

Benfica'dan Nicolas Castillo transferi suya düşen sarı lacivertlilerin, bu kez Andone için düğmeye bastığı ve bu ismi renklerine bağlamak üzere olduğu öne sürüldü. Rumen basınından Sport'un haberine göre, 25 yaşındaki Rumen golcü Andone, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti

Bu sezon Brighton formasıyla 14 Premier Lig maçına çıkan ve 2 gol kaydeden Andone'nin adı geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray ile de anılmıştı. Andone daha önce Cordoba, Deportivo, Villarreal, Atletico Baleares formaları da giydi.

Kariyerinde 186 maça çıkan Andone'nin 62 golü ve 14 de asisti bulunuyor



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