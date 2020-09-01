Fenerbahçe'den Roma'ya: 'Perotti için bizi bekleyin'

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren ve 3 transfer daha yapmak isteyen Fenerbahçe için sıcak gelişmeler var.



Sağ kanat transferi için Samuel Kalu'yu kiralamak isteyen ve Bordeaux ile görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, alternatif olarak belirlediği Roma'nın Arjantinli oyuncusu Diego Perotti için de Roma'ya haber yolladı.



İtalyan ekibinin kadroda düşünmediği ve göndereceği oyuncular arasında değerlendirdiği Perotti ile ilgilendiklerini yinelediği belirtilen Fenerbahçe yönetiminin, Roma'dan oyuncuyu göndermeden önce kendilerine haber vermelerini istedi.



Düşük bir bonservis bedeliyle oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen ve şu ana kadar Roma ile anlaşamayan sarı-lacivertlilerin, Kalu kiralanamazsa tekrar 32 yaşındaki Perotti'ye yöneleceği belirtildi.



26 MAÇ, 6 GOL, 4 ASİST



5 yıldır formasını giydiği Roma ile son 3 sezonda sakatlıklar yaşayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, bu süreçte 51 maç kaçırdı. 2017-2019 sezonlarına göre 2019-2020'de daha az sakatlık yaşayan yıldız futbolcu, 26 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 6 kez rakip fileleri havalandıran Perotti, 4 de asist yaptı.



Tangocu, kariyerinde Sevilla, Boca Juniors, Genoa ve Roma formaları giydi.







