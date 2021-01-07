Fenerbahçe'de Sinan Gümüş siftah yaptı

Süper Lig'in 17. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, seri yakaladı.



Ligin başında 7 maçlık yenilmezlik serisi yapan ancak ardından üst üste mağlubiyetler yaşayan sarı-lacivertliler, son 3 maçını ise kazanmayı başardı.



- Sinan siftah yaptı



Sinan Gümüş, Fenerbahçe formasıyla ligde ilk golüne imza attı.



Sezon boyunca genelde kenarda kalan Sinan, oynadığı maçlarda ise daha önce gol sevinci yaşayamamıştı.



Karşılaşmanın 12. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydeden Sinan, 61. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.



