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Fenerbahçe'de Serdar Aziz zirvesi: Son teklif...

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Serdar Aziz'in transferi için bizzat devreye girdi ve Galatasaray'a son teklif bugün yapılacak.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'de Serdar Aziz zirvesi: Son teklif...
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10 Ocak 2019 16:03
- SPORX ÖZEL - Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bugün Ersun Yanal ve Comolli zirvesi yapıldı. Transfer girişimlerinin masaya yatırıldığı zirvede, Yanal'ın Serdar Aziz transferi için ısrarlı tavrının ardından Comolli ile İstanbul'da bulunan başkan Ali Koç bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve öncelikli olarak Serdar Aziz'in transferinin sonlandırılması için mutabakata vardı.

Ersun Yanal'ın talebi doğrultusunda Serdar Aziz transferi için bizzat devreye giren başkan Ali Koç, bugün Galatasaray'a son teklifini yapacak. Serdar Aziz ile kesin olarak anlaşmaya varan Fenerbahçe Yönetimi, daha önce sarı-kırmızılı kulübün reddettiği "2.4 milyon euro alacaklarını öderiz" teklifinin bir miktar daha üzerine koyarak pazarlık masasına oturacak.

Yurt dışından gelen transfer tekliflerine "hayır" diyen Serdar Aziz'in alacakları için ihtarname çekmesinin ardından sarı-kırmızılı kulübünün de bonservis bedeli üzerinde "yumuşama" göstererek transfer sürecine sıcak bakabileceği ifade edildi. Oyuncunun serbest kalmaması için 1.8 milyon euro ödeme yapması gereken sarı-kırmızılı yönetim, eğer Serdar Aziz'i elden çıkartmazsa sezon sonunda 3.2 milyon euroluk bir bedelle karşılaşacak.

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