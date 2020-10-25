Fenerbahçe'de Serdar Aziz kadroya alınmadı

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor maçı öncesinde Serdar Aziz hareketliliği yaşandı.
Tecrübeli oyuncu, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle kendini kötü hissedince Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.
Sarı-lacivertlilerin Trabzonspor karşısındaki stoper ikilisi Tisserand ve Lemos oldu.
EROL BULUT: "SORUN YAŞAMAYIZ"
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, "Serdar Aziz bağırsak enfeksiyonu geçirdi, kadrodan çıkarttık ama Lemos var orada bir sorun yaşamayacağız" ifadelerini kullandı.
GÖKHAN GÖNÜL GERİ DÖNDÜ
Erol Bulut, sakatlığı geçen sağ bek Gökhan Gönül'ü tekrar ilk 11'e alırken Nazım Sangare'yi kulübeye çekti.
Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Harun, Sadık, Nazım, Novak, Tolga, Ömer Faruk, Mert Hakan, Sinan, Cisse ve Ademi yer aldı.
Tecrübeli oyuncu, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle kendini kötü hissedince Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.
Sarı-lacivertlilerin Trabzonspor karşısındaki stoper ikilisi Tisserand ve Lemos oldu.
EROL BULUT: "SORUN YAŞAMAYIZ"
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, "Serdar Aziz bağırsak enfeksiyonu geçirdi, kadrodan çıkarttık ama Lemos var orada bir sorun yaşamayacağız" ifadelerini kullandı.
GÖKHAN GÖNÜL GERİ DÖNDÜ
Erol Bulut, sakatlığı geçen sağ bek Gökhan Gönül'ü tekrar ilk 11'e alırken Nazım Sangare'yi kulübeye çekti.
Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Harun, Sadık, Nazım, Novak, Tolga, Ömer Faruk, Mert Hakan, Sinan, Cisse ve Ademi yer aldı.