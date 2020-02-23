Fenerbahçe'de ilk plan: Ön alanda pres

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Galatasaray derbisi planını hazırladı.

Haber; Sabah
Fenerbahçe'de ilk plan: Ön alanda pres
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23 Şubat 2020 11:40
Fenerbahçe, Galatasaray derbisine ilk düdükle prese başlayacak. Hedef, oyunu rakip sahaya yıkıp Galatasaray defansını hataya zorlamak.

Fenerbahçe'nin galibiyet için silahı pres olacak. Taraftar avantajını da kullanacak olan futbolcular ilk dakikadan itibaren topun olduğu her alanda baskı uygulaycak. Hedef, oyunu rakip sahaya yıkarak Galatasaray defansını hataya zorlamak.

Sahasında bu sezon yaptığı 10 maçın, 7'sini kazanan (2 beraberlik, 1 yenilgi) sarı-lacivertliler, Cimbom'u da eli boş göndermek istiyor. Teknik heyet oyunculardan kanatları kullanmalarını, kaleyi gördükleri anda şut çekmelerini istedi.
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