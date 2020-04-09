Fenerbahçe'de ilk feda Nabil Dirar'dan

Nabil Dirar'ın yönetimin indirim talebine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Faslı yıldızın yeni maaşı yapılacak görüşmede netleşecek.

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Fenerbahçe'de ilk feda Nabil Dirar'dan
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09 Nisan 2020 09:50
Yaşanan süreçten ekonomik anlamda çok olumsuz etkilenen Fenerbahçe diğer kulüpler gibi futbolculara 'indirim' talebinde bulunmuştu. Alınan bilgilere göre bu talebe olumlu yanıt veren ilk yabancı futbolcu Nabil Dirar oldu.

Eylül ayında sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Faslı yıldız 2 milyon Euro garanti ücret alıyor. Dirar ve menajeriyle yapılacak görüşmenin ardından yeni maaşın netleşeceği öğrenildi.

Bu sezon Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte görev yapan ve performansıyla alkış alan tecrübeli yıldızın son davranışı da büyük alkış topladı. Yönetim şimdi gözünü diğer futbolcularından gelecek yanıtlara çevirdi.

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