Fenerbahçe'de 'bedava' transfer stratejisi!

Fenerbahçe'nin bu sezonki transfer girişimlerinde iki nokta öne çıktı: bedava ve zirvedeki rakiplerinden...



Sarı-lacivertli takım şimdiye kadar Mert Hakan Yandaş, Mame Thiam, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'la imzaladı, Jose Sosa ile de anlaşmaya vardı. Ligin 2.'si ve Türkiye Kupası galibinden takım kaptanı Sosa ve 10 golle en skorer savunmacı Novak geldi, lig 3.'sü Beşiktaş'ın savunma bekleri Caner ile Gökhan alındı ve lig 4.'sü Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan transfer edildi.



GÖZ KAMAŞTIRIYOR



Lig 5.'si ve Türkiye Kupası finalisti Alanyaspor'un da hocası Erol Bulut da takımın başına geldi. Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'yi 2-0 yendiği maçta gol atan Thiam da kadroya katıldı. Şampiyonluk yarışındaki muhtemel rakiplerinin ilk 11'inden transfer yapan hem de bunları bonservis bile ödemeden gerçekleştiren sarı-lacivertliler, son yıllarda çok üzdüğü taraftarlarını da coşturdu. Bununla beraber kadroya katılan bu isimlerin 2019-20 sezonundaki başarılı rakamları da göz kamaştırdı.



Yeni transferlerin 2019-20 rakamları

Jose Sosa: 11 gol-11 asist

Gökhan Gönül: 4 gol-3 asist

Caner Erkin: 4 gol-11 asist

Filip Novak: 10 gol-1 asist

Mame Thiam: 12 gol-5 asist

Mert Hakan: 10 gol-5 asist

Sinan Gümüş: 5 gol-1 asist

TOPLAM: 56 gol-35 asist



Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin



