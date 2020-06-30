Fenerbahçe'de uzun yıllardır yapılmayan ve başkan Ali Koç'un en büyük hayallerinden biri olan "jübile maçı" hayata geçiyor. Sözcü Gazetesi'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Sağlık Bakanlığı'ndan alınacak onay ve pandeminin gidişatına göre sarı-lacivertli kulüp, 3 efsanesine yeni sezon öncesi statta on binlerce taraftarının önünde veda etmek istiyor.



Sezon sonu futbolu bırakacak Emre Belözoğlu ile geçen yıl aktif futbol hayatını sonlandıran Volkan Demirel'in yerli isimlerden bir takımla sahada olması planlanıyor.



Yıllar önce ayrılış şekli hala sarı-lacivertli taraftarların içini burkan Alex de Souza'ya da iade-i itibar yapılacak. Emre ve Volkan'ın takımının karşısında Alex'in eski takım arkadaşlarından oluşan yabancı futbolcular olacak.



EFSANE İSİMLER BULUŞACAK



Planlanan organizasyon pandeminin durumuna göre gerçekleşmesi durumunda, sarı-lacivertli taraftarlar özlem duyduğu yıldızları bir kez daha Ülker Stadı'nın çimlerinde görecek.



Jübile maçında Tuncay Şanlı, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Mehmet Topuz, Serhat Akın, Rüştü Reçber, Mehmet Aurelio, Mert Nobre, Nicolas Anelka, Pierre van Hooijdonk, Lugano, Luciano, Appiah, Deivid, Roberto Carlos, Andre Santos, Sow, Webo, Cristian Baroni gibi isimlerin olması bekleniyor.



Alex'in, Ronaldinho başta olmak üzere Brezilya Milli Takımı'nda beraber forma giydiği isimleri de jübileye davet edebileceği belirtildi.



Pandemi izin vermezse ertelenecek Sezon başı düzenlenmesi düşünülen organizasyon, pandeminin yoğun bir şekilde devam etmesi durumunda plan bozulmayarak ileri bir tarihe ertelenecek. Sarı-lacivertli kulüp, sezon başı yapılamaması durumunda taraftarın yer alacağı en uygun tarihte Emre-Volka-Alex üçlüsüne dev bir jübile yapacak.



