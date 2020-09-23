"Fenerbahçe, Ze Luis için Porto ile anlaştı"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Ze Luis'in 1 yıllığına kiralanması ve zorunlu satın alma maddesi konusunda Porto ile anlaşma sağlandı. Ze Luis'in hafta sonuna kadar İstanbul'da olması bekleniyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
'Fenerbahçe, Ze Luis için Porto ile anlaştı'
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23 Eylül 2020 09:06
Fenerbahçe'de ligde oynanan ve 0-0 berabere biten Hatayspor maçından sonra forvet sorunu iyice dillendirilmeye başlanmıştı. Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılmasının ardından o bölgedeki boşluğun doldurulması için birçok yıldız isimle görüşmeler yapılırken, sarı-lacivertli kulüp sonunda yılan hikâyesine dönen santrfor transferine noktayı koydu.

"PORTO İLE ANLAŞILDI"

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Sarı-lacivertliler, Porto'da forma giyen Ze Luis'i kadrosuna kattı. 29 yaşındaki oyuncu için kulübü Porto ile yapılan pazarlıklar dün mutlu sonla bitti. Fenerbahçe, Yeşil Burun Adalı futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak için Portekiz ekibiyle anlaştı.

OPSİYONU 6 MİLYON EURO

Tecrübeli golcü ile de 3 yıllığına sarı-lacivertli formayı giymesi konusunda el sıkışıldı. Satın alma maddesindeki rakamın 6 milyon Euro civarı olduğu öğrenilirken, Ze Luis'in hafta sonuna kadar sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.



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