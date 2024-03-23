Fenerbahçe'ye Premier Lig'den stoper!

Ligde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, yaz transfer sezonu çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Önümüzdeki yaz ayını hareketli geçirmesi beklenen sarı-lacivertiler, Premier Lig ekibinin stoperini gözüne kestirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye Premier Lig'den stoper!
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23 Mart 2024 10:55
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir isim gündeme geldi.

FENERBAHÇE'NİN GÖZÜ ADA'DA

Fenerbahçe'nin Fulham ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Nijerya asıllı İngiliz stoper Tosin Adarabioyo'yu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

TRANSFERDE DEV RAKİPLER

Ancak Fenerbahçe, Tosin Adarabioyo transferinde yalnız değil. Arsenal ve Liverpool'un da futbolcu ile ilgilendiği bildirildi.

FENERBAHÇE GERİ ADIM ATMADI

Fenerbahçe güçlü rakipleri olmasına rağmen Adarabioyo transferinde ısrarcı olduğu ve oyuncunun menajeri ile sportif direktör Marico Branco'un birkaç görüştüğü ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 17'si ilk 11'de olmak üzere 20 resmi maçta Fulham forması giyen Adarabioyo 1533 dakika süre aldı ve 1 gol attı. 26 yaşında ve 1.96 boyunda olan Adarabioyo'nun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Bu rakam 2022'de 18 milyon Euro idi.

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