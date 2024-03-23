Fenerbahçe'ye Premier Lig'den stoper!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir isim gündeme geldi.
FENERBAHÇE'NİN GÖZÜ ADA'DA
Fenerbahçe'nin Fulham ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Nijerya asıllı İngiliz stoper Tosin Adarabioyo'yu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
TRANSFERDE DEV RAKİPLER
Ancak Fenerbahçe, Tosin Adarabioyo transferinde yalnız değil. Arsenal ve Liverpool'un da futbolcu ile ilgilendiği bildirildi.
FENERBAHÇE GERİ ADIM ATMADI
Fenerbahçe güçlü rakipleri olmasına rağmen Adarabioyo transferinde ısrarcı olduğu ve oyuncunun menajeri ile sportif direktör Marico Branco'un birkaç görüştüğü ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon 17'si ilk 11'de olmak üzere 20 resmi maçta Fulham forması giyen Adarabioyo 1533 dakika süre aldı ve 1 gol attı. 26 yaşında ve 1.96 boyunda olan Adarabioyo'nun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Bu rakam 2022'de 18 milyon Euro idi.
FENERBAHÇE'NİN GÖZÜ ADA'DA
Fenerbahçe'nin Fulham ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Nijerya asıllı İngiliz stoper Tosin Adarabioyo'yu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
TRANSFERDE DEV RAKİPLER
Ancak Fenerbahçe, Tosin Adarabioyo transferinde yalnız değil. Arsenal ve Liverpool'un da futbolcu ile ilgilendiği bildirildi.
FENERBAHÇE GERİ ADIM ATMADI
Fenerbahçe güçlü rakipleri olmasına rağmen Adarabioyo transferinde ısrarcı olduğu ve oyuncunun menajeri ile sportif direktör Marico Branco'un birkaç görüştüğü ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon 17'si ilk 11'de olmak üzere 20 resmi maçta Fulham forması giyen Adarabioyo 1533 dakika süre aldı ve 1 gol attı. 26 yaşında ve 1.96 boyunda olan Adarabioyo'nun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Bu rakam 2022'de 18 milyon Euro idi.
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