Fenerbahçe'ye Jota Silva'dan kötü haber: Dev rakipler!

Fenerbahçe'nin takibe aldığı Portekizli yıldız Jota Silva, birçok kulübün daha dikkatini çekti. Benfica, Brighton, West Ham ve Fulham da Jota Silva'nın peşine düştü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Jota Silva'dan kötü haber: Dev rakipler!
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04 Mayıs 2024 09:50
Son güncelleme 04 Mayıs 2024 09:52
Fenerbahçe'nin Portekizli sportif direktörü Mario Branco, ülkesinde bu sezonun flaş isimlerinden biri olan Jota Silva'yı yakın takibe almıştı.

39 maçta 15 gol ve 7 asistlik performansıyla Portekiz Milli Takımı'na yükselen 24 yaşındaki hücum oyuncusu, bu yaz transferin gözde isimlerinden biri olacak gibi görünüyor.

BİRÇOK KULÜP PEŞİNE DÜŞTÜ

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Vitoria Guimaraes'in yıldızı, birçok kulübü peşine takmış durumda. Benfica ile birlikte Premier Lig ekipleri Brighton, West Ham ve Fulham'ın Jota'yı izlediği belirtildi. Vitoria Guiamaraes'e henüz bir teklifin gelmediği kaydedildi.

20 MİLYON EURO'LUK MADDE

Portekiz ekibinin planı, 24 yaşındaki oyuncuyu, sözleşmesinde bulunan 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedeliyle satmak. Takipteki kulüplerin, hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen Jota için bu rakama çıkıp çıkmayacakları belirsiz. 

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