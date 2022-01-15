Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi



Fenerbahçe'yi öne geçiren golü 72. dakikada frikikten Jose Sosa attı. Antalyaspor, 81. dakikada Doğukan Sinik ile eşitliği sağladı.



Deplasmandaki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Fenerbahçe, 33 puana yükseldi. Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Antalyaspor ise 23 puana çıktı.



Fenerbahçe, gelecek hafta Altay'ı ağırlayacak. Antalyaspor ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.



İSMAİL KARTAL'DAN İLK 11'E 5 MÜDAHALE



Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde geçen haftaki karşılaşmaya göre 5 değişiklikle sahada yer aldı.



Fenerbahçe'de bu sezon ilk karşılaşmasına çıkan İsmail Kartal, Adana Demirspor maçına göre ilk 11'de değişikliğe gitti.



Adana Demirspor karşısında forma giyen Szalai, Novak, Mert Hakan Yandaş, Pelkas ve Valencia yerine Rossi, Serdar Dursun, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil ilk 11'de görev yaptı.



Fenerbahçe, Akdeniz ekibi karşısında Altay Bayındır, Novak, Szalai, Mert Hakan Yandaş, Crespo, Berisha ve Valencia da kadroda yer almadı.



ANTALYASPOR, 4 DEĞİŞİKLİKLE ÇIKTI



Fraport TAV Antalyaspor ise geçen hafta oynanan Göztepe karşılaşmasına göre sahaya 4 değişiklikle çıktı.



Antalyaspor'da geçen hafta forma şansı bulan Hakan Özmert, Mukairu, Amilton ve Crivelli yerine Naldo, Poli, Ghacha ve Wright görev yaptı.



Antalyaspor'da sakatlıkları süren Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Floranus kadroda yer alamadı.



Akdeniz ekibinde yeni transfer Admir Mehmedi de yedek kulübesinde yer aldı.



AHMET ÇALIK UNUTULMADI



İki takım futbolcuları ısınmak için sahaya Ankara'da hafta içinde trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'ın resminin bulunduğu tişörtle çıktı.



Karşılaşma öncesi de Ahmet Çalık için saygı duruşunda bulunuldu.



İLK YARI TEMPOSUZ VE POZİSYONSUZ



Fenerbahçe, mücadeleye topa sahip olarak başladı. Ancak, oyun temposunu bir türlü artıramayan Fenerbahçe, topla oynama oranını yüzde 70'lere kadar çıkarsa da pozisyona giremedi ve ilk 45 dakikayı şut atamadan tamamladı.



Antalyaspor ise ilk yarıdaki 3 tehlikeli atağı yapan takım oldu. Ancak, bu pozisyonlarda kaleci Berke Özer başarılı oldu ve gole izin vermedi.



İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



İKİNCİ YARI DÜŞÜK TEMPOYLA BAŞLADI



İkinci yarıya aynı 11'le çıkan takımlar, tempoyu yine yükseltemedi.



Antalyaspor, ilk yarıya oranla daha çok topa sahip olurken Fenerbahçe'de ise savunmadaki başarılı performanslarıyla Kim Min-Jae ve Serdar Aziz öne çıktı.



ANTALYASPOR, 2 FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ



Ev sahibi ekip ikinci yarıdaki ilk tehlikeli atağını 47. dakikada düzenledi ve Güray ile gole yaklaştı. 55'te Haji Wright, altıpas içerisinde vuruşunu yapacakken Min-Jae araya girdi.



FENERBAHÇE'NİN İLK ŞUT GİRİŞİMİ 63. DAKİKADA



Fenerbahçe, maçtaki ilk şut girişimini 63. dakikada denedi. Serdar Dursun'un vuruşu Antalyaspor savunmasından geri geldi.



FENERBAHÇE, İLK İSABETLİ ŞUTUNDA GOLÜ BULDU



Sarı lacivertliler, maçtaki ilk isabetli şutunda golü buldu.



72. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Jose Sosa'nın doğrudan kaleye gönderdiği vuruşunda meşin yuvarlak Ruud Boffin'in yanından ağlarla buluştu.



Fenerbahçeli futbolcular golü, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'a adadı.



DOĞUKAN SKORA EŞİTLİĞİ GETİRDİ



Fenerbahçe, 79'da gole yaklaşırken 83'te Antalyaspor beraberlik golünü buldu.



Antalyaspor'un kullandığı duran topta Berke Özer topa çıkıp müdahale etti ancak oyuna yeni giren Gustavo ile çarpıştığı için yumrukladığı top kısa düştü. Berke Özer, yeniden pozisyonunu alamadan vuruşunu yapan Doğukan Sinik skorborda eşitliği getirdi.



BERKE ÖZER SAKATLANDI



Fenerbahçe'de sakatlanan Berke yerine 18 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin oyuna girdi. Ertuğrul, kariyerindeki ilk Süper Lig maçına çıktı.



SON BÖLÜMDE SKOR DEĞİŞMEDİ



Maçın kalan bölümünde iki takım da galibiyet golü arasa da savunmaları aşamadılar ve mücadele 1-1 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



19. dakikada Poli'nin pasıyla kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Fredy'nin yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.

22. dakikada Doğukan Sinik'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Güray Vural'ın sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

23. dakikada Ghacha'nın sol kanattan ortasında uygun pozisyonda topla buluşan Güray Vural'ın bekletmeden vuruşunda, Berke Özer topu güçlükle çeldi. Dönen topu sarı-lacivertli savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...





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