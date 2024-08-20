Fenerbahçe'ye Fransız dinamo: Soumare

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
SOUMARE İLE İLGİLENİYOR
Fenerbahçe'nin Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Fransız ön libero Boubakary Soumare ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Sarı-Lacivertiler'in orta saha için gündemine aldığı isimlerden biri olduğu ifade edilen 25 yaşındaki futbolcu için ilerleyen günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği de haberin detaylarında yer aldı.
34 MAÇTA GÖREV ALDI
Geçen sezonu kiralık olarak La Liga ekibi Sevilla'da geçiren yıldız futbolcu 34 maçta görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 2682 dakika sahada kalan yıldız futbolcu 1 asiste imza attı. Temmuz 2021'den bu yana İngiliz ekibinde forma giyen Soumare'nin kontratı 2026'da bitecek.
25 yaşındaki Fransız ön liberoya güncel verilere göre 14 milyon Euro değer biçiliyor.
SOUMARE İLE İLGİLENİYOR
Fenerbahçe'nin Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Fransız ön libero Boubakary Soumare ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Sarı-Lacivertiler'in orta saha için gündemine aldığı isimlerden biri olduğu ifade edilen 25 yaşındaki futbolcu için ilerleyen günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği de haberin detaylarında yer aldı.
34 MAÇTA GÖREV ALDI
Geçen sezonu kiralık olarak La Liga ekibi Sevilla'da geçiren yıldız futbolcu 34 maçta görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 2682 dakika sahada kalan yıldız futbolcu 1 asiste imza attı. Temmuz 2021'den bu yana İngiliz ekibinde forma giyen Soumare'nin kontratı 2026'da bitecek.
25 yaşındaki Fransız ön liberoya güncel verilere göre 14 milyon Euro değer biçiliyor.
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