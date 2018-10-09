Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası 10 Ekim Çarşamba günü Adana'da sahibini bulacak.
Geride kalan sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe ile Türkiye Kupası finalisti Hatay Büyükşehir Belediyespor, kadın basketbolunun en önemli kupasını kazanabilmek için mücadele edecek.
Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi'nin basketbol şubesini kapatması nedeniyle, finalist Hatay Büyükşehir Belediyespor, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında yer alma hakkı elde etti.
Adana ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.
Fenerbahçe, 10 Ekim Çarşamba günü yapacağı maçla 20. kez bu organizasyonda yer alarak en fazla final oynayan takım olma unvanını sürdürecek. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise ikinci Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasına çıkacak.
Kupayı en fazla Fenerbahçe kazandı
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez kaldıran Fenerbahçe, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan ekip konumunda.
1998-1999 sezonunda Galatasaray'ı yenerek ilk kez bu kupayı kazanan sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonunda da tek yabancıyla oynadığı finalde sarı-kırmızılı takımı 67-65 yenerek mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, 2000-2001 sezonunda ise BOTAŞ'ı 72-65 yenerek, üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü.
2003-2004'te Erdemirspor'u, 2004-2005 ve 2006-2007 sezonlarında Beşiktaş'ı yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da Galatasaray'ı mağlup edip, kupa sayısını 11'e çıkardı.
Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyon
Toplamda 8 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyonluk elde eden tek takım olarak dikkati çekiyor.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın düzenlendiği ilk sezon olan 1992-1993'ten itibaren 1997-1998 sezonuna kadar üst üste 6 kez kupayı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, organizasyonda henüz kırılamayan bir rekora da imza attı.
Kupada 1999-2000 sezonunda final oynadıktan 8 yıl sonra 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe ile finalde karşılaşan Galatasaray, rakibini 71-55 yenerek, 10 yıl sonra bu kupayı yeniden kazandı.
Sarı-kırmızılılar, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek, 8. kupasını müzesine götürdü.
Hatay temsilcisi ikinci zaferin peşinde
Hatay Büyükşehir Belediyespor, Türk kadın basketbolunun en önemli kupasını ikinci kez kazanmak için sahaya çıkacak.
Daha önce bir kez bu organizasyonda yer alan Hatay temsilcisi, 10 Ekim Çarşamba günü karşılaşacağı Fenerbahçe'yi 2015-2016 sezonundaki 24. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yenerek mutlu sona ulaşmıştı.
Hatay Büyükşehir Belediyespor, bir sezon aradan sonra en büyük kupayı elde etmek için ter dökecek.
Diğer şampiyonlar
Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında 5 takım şampiyonluk yaşadı.
BOTAŞ 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında üst üste 2 kez kupayı kazanırken, Beşiktaş da 2005-2006 sezonunda kupayı müzesine götürdü.
2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek kupayı kazanan Mersin Büyükşehir Belediyespor ilk kez bu kupada mutlu sona ulaştı.
Geçen sezon düzenlenen 25. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ise yine Fenerbahçe'yi mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi kazanmıştı.
Kupanın şampiyonları ve finalistleri
Daha önce 25 kez düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın şampiyonları ve finalistleri şöyle:
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Geride kalan sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe ile Türkiye Kupası finalisti Hatay Büyükşehir Belediyespor, kadın basketbolunun en önemli kupasını kazanabilmek için mücadele edecek.
Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi'nin basketbol şubesini kapatması nedeniyle, finalist Hatay Büyükşehir Belediyespor, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında yer alma hakkı elde etti.
Adana ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.
Fenerbahçe, 10 Ekim Çarşamba günü yapacağı maçla 20. kez bu organizasyonda yer alarak en fazla final oynayan takım olma unvanını sürdürecek. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise ikinci Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasına çıkacak.
Kupayı en fazla Fenerbahçe kazandı
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez kaldıran Fenerbahçe, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan ekip konumunda.
1998-1999 sezonunda Galatasaray'ı yenerek ilk kez bu kupayı kazanan sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonunda da tek yabancıyla oynadığı finalde sarı-kırmızılı takımı 67-65 yenerek mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, 2000-2001 sezonunda ise BOTAŞ'ı 72-65 yenerek, üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü.
2003-2004'te Erdemirspor'u, 2004-2005 ve 2006-2007 sezonlarında Beşiktaş'ı yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da Galatasaray'ı mağlup edip, kupa sayısını 11'e çıkardı.
Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyon
Toplamda 8 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyonluk elde eden tek takım olarak dikkati çekiyor.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın düzenlendiği ilk sezon olan 1992-1993'ten itibaren 1997-1998 sezonuna kadar üst üste 6 kez kupayı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, organizasyonda henüz kırılamayan bir rekora da imza attı.
Kupada 1999-2000 sezonunda final oynadıktan 8 yıl sonra 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe ile finalde karşılaşan Galatasaray, rakibini 71-55 yenerek, 10 yıl sonra bu kupayı yeniden kazandı.
Sarı-kırmızılılar, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek, 8. kupasını müzesine götürdü.
Hatay temsilcisi ikinci zaferin peşinde
Hatay Büyükşehir Belediyespor, Türk kadın basketbolunun en önemli kupasını ikinci kez kazanmak için sahaya çıkacak.
Daha önce bir kez bu organizasyonda yer alan Hatay temsilcisi, 10 Ekim Çarşamba günü karşılaşacağı Fenerbahçe'yi 2015-2016 sezonundaki 24. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yenerek mutlu sona ulaşmıştı.
Hatay Büyükşehir Belediyespor, bir sezon aradan sonra en büyük kupayı elde etmek için ter dökecek.
Diğer şampiyonlar
Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında 5 takım şampiyonluk yaşadı.
BOTAŞ 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında üst üste 2 kez kupayı kazanırken, Beşiktaş da 2005-2006 sezonunda kupayı müzesine götürdü.
2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek kupayı kazanan Mersin Büyükşehir Belediyespor ilk kez bu kupada mutlu sona ulaştı.
Geçen sezon düzenlenen 25. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ise yine Fenerbahçe'yi mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi kazanmıştı.
Kupanın şampiyonları ve finalistleri
Daha önce 25 kez düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın şampiyonları ve finalistleri şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|Finalist
|1992-1993
|Galatasaray
|BOTAŞ Spor
|1993-1994
|Galatasaray
|BRİSA Spor
|1994-1995
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|1995-1996
|Galatasaray
|BRİSA Spor
|1996-1997
|Galatasaray
|BOTAŞ Spor
|1997-1998
|Galatasaray
|BRİSA Spor
|1998-1999
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|1999-2000
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|2000-2001
|Fenerbahçe
|BOTAŞ Spor
|2001-2002
|BOTAŞ Spor
|Fenerbahçe
|2002-2003
|BOTAŞ Spor
|Erdemirspor
|2003-2004
|Fenerbahçe
|Erdemirspor
|2004-2005
|Fenerbahçe
|Beşiktaş
|2005-2006
|Beşiktaş
|Fenerbahçe
|2006-2007
|Fenerbahçe
|Beşiktaş Cola Turka
|2007-2008
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|2008-2009
|Mersin Büyükşehir Belediyespor
|Fenerbahçe
|2009-2010
|Fenerbahçe
|Galatasaray Medical Park
|2010-2011
|Galatasaray Medical Park
|Fenerbahçe
|2011-2012
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|2012-2013
|Fenerbahçe
|Galatasaray Odeabank
|2013-2014
|Fenerbahçe
|Galatasaray Odeabank
|2014-2015
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|2015-2016
|Hatay Büyükşehir Belediyespor
|Fenerbahçe
|2016-2017
|Yakın Doğu Üniversitesi
|Fenerbahçe