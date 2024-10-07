Fenerbahçe ve A Milli Takım'da garip durum!

Fenerbahçe ve A Milli Takım'da garip bir durum yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde geçen sezon da kadroda düşünülmeyen ve sezonun ikinci yarısında Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin, Jose Mourinho'nun da gözüne giremedi. Ancak A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana Demirspor'dan eski öğrencisi olan 30 yaşındaki futbolcudan yine vazgeçmedi.
Bu sezon Fenerbahçe'de bir dakika bile süre alamayan Samet, İtalyan hoca tarafından Uluslar Ligi'nde oynanacak Karadağ ve İzlanda maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Vincenzo Montella, sakat veya cezalı olmadığı müddette Samet Akaydin'a 11'de forma veriyor.
2023'ün devre arasında 3.7 milyon euro bonservis bedeliyle Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye gelen Samet Akaydin için sezon başında istenen teklif gelmedi. Montella da Samet'in düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda forma giymesini istiyor. Fenerbahçe Yönetimi, devre arası transfer döneminde 30 yaşındaki futbolcu elden çıkarmaya çalışacak. Yönetim, oynamamaktan memnun olmayan Samet'e ayrılık konusunda yardımcı olacak.
Samet Akaydin'in Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde geçen sezon da kadroda düşünülmeyen ve sezonun ikinci yarısında Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin, Jose Mourinho'nun da gözüne giremedi. Ancak A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana Demirspor'dan eski öğrencisi olan 30 yaşındaki futbolcudan yine vazgeçmedi.
Bu sezon Fenerbahçe'de bir dakika bile süre alamayan Samet, İtalyan hoca tarafından Uluslar Ligi'nde oynanacak Karadağ ve İzlanda maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Vincenzo Montella, sakat veya cezalı olmadığı müddette Samet Akaydin'a 11'de forma veriyor.
2023'ün devre arasında 3.7 milyon euro bonservis bedeliyle Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye gelen Samet Akaydin için sezon başında istenen teklif gelmedi. Montella da Samet'in düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda forma giymesini istiyor. Fenerbahçe Yönetimi, devre arası transfer döneminde 30 yaşındaki futbolcu elden çıkarmaya çalışacak. Yönetim, oynamamaktan memnun olmayan Samet'e ayrılık konusunda yardımcı olacak.
Samet Akaydin'in Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.