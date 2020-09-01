Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yollarını ayırıyor

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Tolgay Arslan, Hannover 96 ile pazarlık yapıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yollarını ayırıyor
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01 Eylül 2020 17:03
Transfer şampiyonu Fenerbahçe'de ayrılıkların da ardı ardına gelmesi beklenirken, ilk vedanın Tolgay Arslan olacağı kaydedildi.

Almanya'da Bild Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe, Tolgay Arslan'a takımdan bonservissiz ayrılabileceğini bildirdi ve oyuncu da Hannover 96 ile görüşmelere başladı.

Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'ın, orta sahada tecrübeli bir oyuncu transferi istediği ve bu nedenle Tolgay Arslan'a yönelindiği belirtildi.

MAAŞ PAZARLIĞI YAPILIYOR

Transferdeki tek sorunun, Tolgay Arslan'ın aldığı yüksek maaş olduğu da vurgulandı. Fenerbahçe'den 2 milyon euro maaş alan 30 yaşındaki oyuncunun aynı seviyede bir maaş teklifi beklediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin 2019 Ocak ayında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, sarı-lacivertli takımda 33 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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