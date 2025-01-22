Fenerbahçe, Skriniar'ı açıkladı! İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, Slovak stoper Milan Skriniar'ın transferini resmen açıkladı. Yıldız futbolcu İstanbul'a geldi...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, Skriniar'ı açıkladı! İstanbul'a geldi
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22 Ocak 2025 16:28
Son güncelleme 22 Ocak 2025 16:49
Fenerbahçe, ismi uzun süredir Galatasaray ile anılan Milan Skriniar'ı imza attırmak için İstanbul'a getiriyor.

Sarı lacivertli takım, Slovak stoper Milan Skriniar'ın transferini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Milan Skriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor." denildi.

Oyuncu saat 16.30 sularında İstanbul'a geldi. Milan Skriniar, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.


BONSERVİSİYLE BİRLİKTE GELİYOR

Fabrizio Romano'ya göre; Fenerbahçe, Skriniar'ı bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.

MOURINHO ARAYIP İKNA ETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Milan Skriniar'ı telefonla aradı. Görüntülü görüşmede Skriniar, Mourinho'nun araması sonrası Fenerbahçe için ikna oldu.


MILAN SKRINIAR KİMDİR?

Inter'den 2023 yazında PSG'ye bedelsiz transfer olan 29 yaşındaki stoper, Inter'e 2017 yılında 34 milyon euroya Sampdoria'dan transfer oldu.

Şu ana kadar bonservisine toplamda 39.2 milyon euro bonservis ödenen Skriniar, kariyeri boyunca 423 maça çıktı. Sloven oyuncu 25 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 

 
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