Fenerbahçe, Real Madrid'li yıldızın peşinde!

Fenerbahçe'de orta saha transferinde son bir hamle bekleniyor.



Bu doğrultuda harekete geçen Fenerbahçe'den gündemi sarsacak bir hamle geldi.



Sarı-lacivertliler, Real Madrid'den 29 yaşındaki İspanyol yıldız Dani Ceballos'u takip ediyor.



SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA



Sarı-lacivertli yönetimin İspanyol yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşündüğü ifade edildi.



SÖZLEŞMESİ



Ceballos'un Real Madrid ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek.



