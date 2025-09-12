Fenerbahçe, Real Madrid'li yıldızın peşinde!

Fenerbahçe'de orta saha transferinde son bir hamle bekleniyor.
Bu doğrultuda harekete geçen Fenerbahçe'den gündemi sarsacak bir hamle geldi.
Sarı-lacivertliler, Real Madrid'den 29 yaşındaki İspanyol yıldız Dani Ceballos'u takip ediyor.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Sarı-lacivertli yönetimin İspanyol yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşündüğü ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ
Ceballos'un Real Madrid ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek.
Fenerbahçe
