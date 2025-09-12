12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Fenerbahçe, Real Madrid'li yıldızın peşinde!

Fenerbahçe, orta saha transferi için Real Madrid'in yıldızı Dani Ceballos'u satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle gündemine aldı.

calendar 12 Eylül 2025 09:01
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de orta saha transferinde son bir hamle bekleniyor.

Bu doğrultuda harekete geçen Fenerbahçe'den gündemi sarsacak bir hamle geldi. 

Sarı-lacivertliler, Real Madrid'den 29 yaşındaki İspanyol yıldız Dani Ceballos'u takip ediyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Sarı-lacivertli yönetimin İspanyol yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşündüğü ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ

Ceballos'un Real Madrid ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
