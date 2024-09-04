Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin şort sponsoru Ay Yapım

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın şort ön sponsoru Ay Yapım oldu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, firmanın logosunun, 1 sezon boyunca kadın futbol takımı şortunun sağ ön parçasında yer alacağı belirtilerek, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımıza destek verecek yeni yol arkadaşımız Ay Yapım'a 'Büyük Fenerbahçe ailemize hoş geldin' diyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.





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