Fenerbahçe - PEC Zwolle biletleri 80 TL'den satışa çıktı

📣 PEC Zwolle ile oynayacağımız hazırlık maçının biletleri satışa çıkıyor!



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— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 27, 2021

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına Hollanda'nın PEC Zwolle takımıyla yapacağı hazırlık maçıyla devam ediyor.PEC Zwolle ile karşılaşacak Fenerbahçe, bugün saat 11.00'de maç biletinin satışa çıktığını duyurdu.Biletler 80 TL'den satışa sunuldu.28 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT Spor'da yayınlanacak.Kulüpten yapılan açıklama şöyle:"Futbol A Takımımızın 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında 28 Temmuz Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da Hollanda'nın PEC Zwolle takımı ile oynayacağı hazırlık maçının biletlerinin satışı başlıyor.27 Temmuz Salı günü saat 11.00 itibariyle Passolig üzerinden sadece Doğu ve Batı Tribünleri satışa açılacak olup, kale arkası tribünlerin bilet satışı olmayacaktır.80 TL'den satışa sunulacak olan Fenerbahçe-PEC Zwolle karşılaşmasının Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan takip etmek isteyen taraftarlarımızın HES kodları girişte ve bilet alımı esnasında kontrol edilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız."