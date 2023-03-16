Fenerbahçe Opet, Imoco'ya set vermedi

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında turnuvanın en önemli favorilerinden gösterilen Imoco Conegliano'yu 3-0'lık skorla mağlup etti.
Sarı lacivertliler, daha önce 7 kez karşılaştığı Imoco karşısında ilk galibiyetini elde etti.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 23 Mart'ta İtalya'da oynanacak.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Benedikt Geukes (Almanya), Jan Krticka (Çekya)
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Lazareva)
Carraro Imoco Volley: Haak, Robinson, De Kruijf, Wolosz, Plummer,
Squarcini, (De Gennaro, Samedy, Lubian, Fahr, Gennari)
Setler: 25-19, 25-17, 25-19
Süre: 75 dakika (25, 23, 27)
Sarı lacivertliler, daha önce 7 kez karşılaştığı Imoco karşısında ilk galibiyetini elde etti.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 23 Mart'ta İtalya'da oynanacak.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Benedikt Geukes (Almanya), Jan Krticka (Çekya)
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Lazareva)
Carraro Imoco Volley: Haak, Robinson, De Kruijf, Wolosz, Plummer,
Squarcini, (De Gennaro, Samedy, Lubian, Fahr, Gennari)
Setler: 25-19, 25-17, 25-19
Süre: 75 dakika (25, 23, 27)
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