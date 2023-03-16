Fenerbahçe Opet, Imoco'ya set vermedi

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Imoco'yu set vermeden 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Opet, Imoco'ya set vermedi
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16 Mart 2023 20:24
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında turnuvanın en önemli favorilerinden gösterilen Imoco Conegliano'yu 3-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı lacivertliler, daha önce 7 kez karşılaştığı Imoco karşısında ilk galibiyetini elde etti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 23 Mart'ta İtalya'da oynanacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Benedikt Geukes (Almanya), Jan Krticka (Çekya)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Lazareva)

Carraro Imoco Volley: Haak, Robinson, De Kruijf, Wolosz, Plummer,
Squarcini, (De Gennaro, Samedy, Lubian, Fahr, Gennari)

Setler: 25-19, 25-17, 25-19

Süre: 75 dakika (25, 23, 27)

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