Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde kazandı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 2. etap ilk maçında Fransa temsilcisi Nantes'ı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde kazandı
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26 Ocak 2021 22:05
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 2. etap ilk maçında Fransa temsilcisi Nantes'ı 3-0 yendi. 

Fransa'nın ev sahipliğinde Nantes'taki Mangin Beaulieu Spor Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 25-22, 25-16 ve 25-20'lik setlerle kazandı. 

Fenerbahçe Opet, ikinci maçında 27 Ocak günü Slovenya'nın Calcit Volley takımıyla TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek. 



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