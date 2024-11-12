Fenerbahçe'nin kalesi 'duvar' oldu

Fenerbahçe, ligde ilk 12 hafta sonunda (11 maç oynadı) 26 puan topladı. Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, savunma anlamında iyi bir görüntü çizdi.
Jose Mourinho'un öğrencileri, 11 karşılaşmanın 7'sinde kalesini kapatmayı başardı. Sarı-Lacivertliler, 11 maçta 9 gol yiyerek bu alanda ligin en iyisi oldu.
Sarı lacivertliler, rakip fileleri 27 kez havalandırarak 32 gollü Galatasaray'ın ardından en skorer ikinci takım konumunda.
Jose Mourinho'un öğrencileri, 11 karşılaşmanın 7'sinde kalesini kapatmayı başardı. Sarı-Lacivertliler, 11 maçta 9 gol yiyerek bu alanda ligin en iyisi oldu.
Sarı lacivertliler, rakip fileleri 27 kez havalandırarak 32 gollü Galatasaray'ın ardından en skorer ikinci takım konumunda.