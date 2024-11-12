Fenerbahçe'nin kalesi 'duvar' oldu

Fenerbahçe, 12 haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'in en az gol yiyen takımı oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin kalesi 'duvar' oldu
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12 Kasım 2024 12:19
Fenerbahçe, ligde ilk 12 hafta sonunda (11 maç oynadı) 26 puan topladı. Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, savunma anlamında iyi bir görüntü çizdi.

Jose Mourinho'un öğrencileri, 11 karşılaşmanın 7'sinde kalesini kapatmayı başardı. Sarı-Lacivertliler, 11 maçta 9 gol yiyerek bu alanda ligin en iyisi oldu.

Sarı lacivertliler, rakip fileleri 27 kez havalandırarak 32 gollü Galatasaray'ın ardından en skorer ikinci takım konumunda. 

 
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