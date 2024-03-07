Fenerbahçe'nin istediği yıldıza Beşiktaş talip oldu

Bu sezon ara transfer döneminde önemli takviyelere imza atan Beşiktaş ile ezeli rakibi Fenerbahçe, sezon sonu için de transferde karşı karşıya gelecek gibi görünüyor. Süper Lig'in iki devi de İtalya'da forma giyen yıldız oyuncu için devreye girdi. Ligdeki bu rekabet, daha sezon bitmeden transfer yarışına yansıdı. Beşiktaş ile Fenerbahçe yeni sezon için kadro planlaması çalışmalarını sürdürürken, genç yıldız için karşı karşıya geldi.
GİRİŞİMLER BAŞLIYOR
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, devre arasında Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muci ve Al Musrati'yi kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe ile transferin son gününde atağa kalkan Beşiktaş, İtalya'da forma giyen kanat oyuncusunun peşine düştü.
Ezeli rakipler, İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'de forma giyen Lameck Banda'yı takibe aldı. Her iki takımın da sezon sonunda 23 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimde
56 MAÇTA 4 GOL, 6 ASİST
2023 yazında Petah Tikva takımından 2 milyon euro'ya Lecce'ye transfer olan Banda takımıyla şu ana kadar 56 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi. İtalyan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zambiyalı futbolcu, her iki kanatta da forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen genç yıldız, kariyerinde Nkwazi FC, ZESCO United FC, Arsenal Tula, Maccabi Netanya ve Petak Tikva'da oynadı.
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135 resmi maça çıkan Banda, bu periyotta 17 gol atarken, 11 de asist yaptı ve 28 gole direkt olarak katı sağladı. Asıl mevkii sol kanat olmasına rağmen, sağ kanatta da görev yapabilen 23 yaşındaki oyuncu, Milli takım formasını da 8 kez giydi.
GİRİŞİMLER BAŞLIYOR
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, devre arasında Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muci ve Al Musrati'yi kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe ile transferin son gününde atağa kalkan Beşiktaş, İtalya'da forma giyen kanat oyuncusunun peşine düştü.
Ezeli rakipler, İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'de forma giyen Lameck Banda'yı takibe aldı. Her iki takımın da sezon sonunda 23 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimde
56 MAÇTA 4 GOL, 6 ASİST
2023 yazında Petah Tikva takımından 2 milyon euro'ya Lecce'ye transfer olan Banda takımıyla şu ana kadar 56 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi. İtalyan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zambiyalı futbolcu, her iki kanatta da forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen genç yıldız, kariyerinde Nkwazi FC, ZESCO United FC, Arsenal Tula, Maccabi Netanya ve Petak Tikva'da oynadı.
28
135 resmi maça çıkan Banda, bu periyotta 17 gol atarken, 11 de asist yaptı ve 28 gole direkt olarak katı sağladı. Asıl mevkii sol kanat olmasına rağmen, sağ kanatta da görev yapabilen 23 yaşındaki oyuncu, Milli takım formasını da 8 kez giydi.
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