Fenerbahçe'nin hedefi Yasin Özcan

Orta sahaya iki yabancı takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, kontenjandan dolayı 18 yaşındaki sol stoper Yasin Özcan için Kasımpaşa'nın kapısını çalabilir.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin hedefi Yasin Özcan
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28 Kasım 2024 08:29
Fenerbahçe için devre arası transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek.

Sarı- Lacivertliler, sakatlanan ve sezonu kapatan Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Kanarya'nın şu anda 13 yabancısı bulunuyor.

Oosterwolde'nin sözleşmesi dondurulursa sayı 12'ye düşecek. Fenerbahçe'nin önceliği ise orta sahaya iki yabancı oyuncu almak. Bunlardan biri Talisca.

HEDEFTEKİ İSİM YASİN ÖZCAN

Fenerbahçe orta sahaya iki yabancı transferi gerçekleştirirse savunmayı yerli bir isimle güçlendirmek istiyor. Hedefteki isim ise Kasımpaşa'nın genç yıldızı Yasin Özcan.

MOURINHO'NUN İSTEDİĞİ GİBİ

Genç yıldız, teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği gibi hem sol stoper hem de sol bekte görev yapabiliyor.

Kasımpaşa ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona erecek Yasin'in bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

BONSERVİSİ 4.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe kurmaylarının Ocak ayında Kasımpaşa'nın kapısını çalması bekleniyor. İstanbul ekibinin 4.5 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi olduğu öğrenildi. Bu sezon 13 karşılaşmada görev yapan Yasin Özcan'ın gol veya asisti bulunmuyor. 

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