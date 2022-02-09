Fenerbahçe'nin EuroLeague maçı ertelendi

THY EuroLeague'de cuma günü oynanacak Fenerbahçe Beko - Bayern Münih karşılaşması ertelendi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada kovid vakaları nedeniyle maçın ertelendiği aktarıldı.
Fenerbahçe Beko'nun açıklaması şu şekilde:
"11 Şubat Cuma günü oynanması gereken Bayern Münih maçımız, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde Kulübümüz tarafından yapılacaktır."
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada kovid vakaları nedeniyle maçın ertelendiği aktarıldı.
Fenerbahçe Beko'nun açıklaması şu şekilde:
"11 Şubat Cuma günü oynanması gereken Bayern Münih maçımız, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde Kulübümüz tarafından yapılacaktır."