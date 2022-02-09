Fenerbahçe'nin EuroLeague maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko'nun Bayern Münih ile oynayacağı THY EuroLeague karşılaşması kovid vakaları nedeniyle ertelendi.

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Fenerbahçe'nin EuroLeague maçı ertelendi
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09 Şubat 2022 19:26
THY EuroLeague'de cuma günü oynanacak Fenerbahçe Beko - Bayern Münih karşılaşması ertelendi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada kovid vakaları nedeniyle maçın ertelendiği aktarıldı.

Fenerbahçe Beko'nun açıklaması şu şekilde:

"11 Şubat Cuma günü oynanması gereken Bayern Münih maçımız, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde Kulübümüz tarafından yapılacaktır."

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