Fenerbahçe'nin Dusan Tadic kararı!

Fenerbahçeli taraftarların son dönemdeki performansı nedeniyle eleştirdiği, Dusan Tadic yeni kontrat beklentisini rafa kaldırdı. 36 yaşındaki oyuncu, eski kulübü Ajax ile görüşmelere başladı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin Dusan Tadic kararı!
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20 Mart 2025 08:33
Son güncelleme 20 Mart 2025 08:34

İlerleyen yaşı ve son dönemde gösterdiği performansla Fenerbahçe taraftarlardan tepki toplayan Sırp yıldız Dusan Tadic, yeni kontrat bekliyordu ancak yaşananlardan sonra frene bastı. 

Bir süredir eski kulübü Ajax'ın radarında olan 36 yaşındaki oyuncu, mukavele görüşmelerine başladı.

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Ancak Ajax taraftarları bu konuda ikiye bölündü. Voetbalprimeur gazetesi, taraftarlarla röportaj yaptığı bir video paylaştı. Dönmesini istemeyenler onun zamanının dolduğunu ve efsane olarak kalması gerektiğini belirtti. 

Gelmesini arzu edenler ise Tadic'in futbol aklıyla oyuna deneyim katabileceğini ifade etti.

PERFORMANSI

Bu sezon Sarı-Lacivertli forma altında 43 resmi maça çıkan Sırp oyuncu, 11 gol 15 asistle oynadı. 

 
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