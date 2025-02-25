Fenerbahçe Medicana, Erkekler CEV Kupası'na veda etti

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Polonya'nın Asseco Resovia ekibine 3-1 mağlup oldu.



İstanbul'daki ilk maçı da aynı skorla kaybeden sarı-lacivertli takım, organizasyona veda etti. Salon: RCWS Podpromie Rzeszow



Hakemler: Tomas Buchar (Çekya), Simeon Ivanov (Bulgaristan)



Asseco Resovia: Woch, Boyer, Cebulj, Klos, Ropret, Vasina (Potera, Ogorek, Staszewski, Niemiec, Bucki, Kozub, Sapinski, Zych)



Fenerbahçe Medicana: Jendryk, Drzyzga, Ngapeth, Osman Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Karyagin (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Cuci, Yasin Aydın, Caner Pekşen, Yılmaz Üner)



Setler: 17-25, 25-19, 25-21 25-19



Süre: 97 dakika (21, 26, 26, 24)



